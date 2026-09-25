Crimen del platense Aramburú: los acusados dijeron sus últimas palabras antes de la sentencia

A pocas horas de que se conozca la sentencia por la muerte del platense Federico Martín Aramburú, los dos principales acusados por su crimen, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, emitieron sus últimas palabras ante el tribunal que los está juzgando en Francia y podría condenarlos a más de 20 años de prisión.

“Durante estas tres semanas, intenté ser completamente honesto, ser sincero, para la familia, para el tribunal, hacer todo lo posible por dar respuestas que nunca satisfarán, que nunca reemplazarán a Aramburú”, señaló Le Priol, considerado como el posible autor de uno de los disparos que mató al exjugador de rugby.

En ese marco, el acusado agregó lo siguiente para cerrar su última oratoria antes de que conozca la condena: “Pero ¿cuánto vale la vida de un hombre? También he aprendido mucho sobre mí mismo. Y simplemente quisiera mejorar algún día. Es relativamente posible en prisión. Para no volver a cometer lo irreparable. Soy cristiano como ustedes. El Papa está aquí hoy [por la visita de León XIV]. Es una señal. Espero que algún día la familia encuentre la fuerza para perdonarme, que yo me perdone a mí mismo”.

Por su parte, Bouvier también habló por última vez frente al tribunal y se lamentó por el asesinato del nacido en La Plata. “Jamás encontraré palabras para expresar el sufrimiento y la dignidad de la familia del señor Aramburú. Ya se ha dicho todo”, afirmó.

Cabe recordar que la Fiscalía pidió 27 años de prisión para Le Priol y 20 para Bouvier, los dos principales acusados por el ataque. A su vez, solicitó tres años para Lyson R. y tres para Antony S., por los delitos que se les atribuyen. Los pedidos forman parte del alegato de la acusación y será el tribunal el que determine las condenas.