Crimen del platense Aramburú: su amigo dio detalles de cómo empezó la discusión en el bar

El inicio del juicio oral en París por el homicidio del platense Federico Martín Aramburú dejó expuesto el testimonio de Shaun Hegarty, su amigo, socio y excompañero en el rugby, quien reconstruyó los momentos previos al crimen ocurrido en marzo de 2022. En una entrevista concedida al programa Face a Fogiel de la cadena RTL tras la primera jornada del debate, el testigo detalló cómo una discusión menor en un bar derivó en el ataque ejecutado por los dos militantes de ultraderecha acusados, Loïk Le Priol y Romain Bouvier.

La secuencia comenzó en el interior del bar Le Mabillon, ubicado en el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés, cuando un integrante del grupo del exdeportista intentó conversar con los imputados. Según relató Hegarty, la reacción inicial de Le Priol y Bouvier consistió en respuestas hostiles y condescendientes, un trato ajeno a la dinámica habitual del entorno del rugby, caracterizado por la apertura social.

Ante esa actitud, Aramburú y Hegarty intervinieron para pedirles que cesaran con los malos tratos, lo que provocó que la agresión verbal se desviara directamente hacia ellos. La discusión continuó en la terraza del establecimiento y derivó en un breve forcejeo que finalizó con la intervención del personal de seguridad del local comercial.

Tras el altercado, ambos exrugbiers caminaron hacia su hotel con lesiones leves en el rostro para someterse a curaciones. Al respecto, Hegarty precisó que él presentaba un golpe en el ojo y su compañero en el pómulo. Minutos más tarde, al volver a salir a la vía pública, notaron la presencia de un vehículo Jeep estacionado en las inmediaciones desde el cual se escuchó una advertencia previa a la balacera.

De acuerdo con el testimonio, Romain Bouvier descendió del automóvil, se acercó a Aramburú y le disparó a corta distancia, mientras que Loïk Le Priol se sumó de inmediato y efectuó múltiples detonaciones. Sobre la cantidad de disparos, el testigo detalló que Bouvier efectuó cuatro y Le Priol seis, una ráfaga que provocó la muerte del exintegrante de Los Pumas en el lugar.

"Federico se desploma sobre la calzada. Y entonces yo lo agarro y es en ese momento cuando me dice, 'Sean, llama a la policía, voy a morir’", expresó el testigo ante los medios franceses sobre los instantes posteriores al ataque.

Durante su declaración pública, Hegarty insistió en la premeditación de los acusados al afirmar que decidieron portar armas, extraerlas y utilizarlas para quitarle la vida a su amigo, a quien describió como una persona radiante y preocupada por el bienestar de su entorno. Asimismo, indicó que durante los disparos ingresó en un estado de conmoción y disociación que le impidió dimensionar con inmediatez la gravedad de la situación en pleno centro de la capital francesa.