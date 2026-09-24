Crimen del platense Martín Aramburú: la abogada de la familia cuestionó las posibles penas antes de la sentencia

Sophie Thonon, abogada de la madre del platense Federico Martín Aramburú, rompió el silencio a un día de que se conozca la sentencia para los acusados por el crimen del jugador de rugby y expuso su malestar por la posible pena que pueda determinar la Corte.

“Para la familia es un crimen imperdonable. Es la muerte de un hombre a sangre fría. Para ellos no hay pena suficientemente terrible para castigar semejante gesto criminal”, remarcó la representante legal.

En ese sentido, Thonon cuestionó lo decepcionante del pedido de la pena es a “nivel simbólico” y no jurídico: “Una decisión de pena tiene que integrar muchos elementos. A nivel simbólico, un crimen tan a sangre fría por dos jóvenes con una mentalidad de violencia extrema, que matan a un hombre de bien, como dijo el fiscal, y dejan a una familia huérfana con tres hijos... a la altura de esa posición la perpetua se impone. Pero hay que ver en el contexto el riesgo de la apelación y cómo puede reaccionar el jurado”.

Cabe señalar que el fiscal Philippe Courroye solicitó al jurado 27 años de prisión para Loïk Le Priol, 20 años para Romain Bouvier, 3 años para Lyson R. y 3 años para Antony S.

Este viernes tendrán la palabra los cuatro imputados y, luego, la Corte se retirará para la deliberación de las sentencias. Una vez finalizado, se pasará al veredicto.

“El juicio es muy seguido en Francia, hay muchísima prensa. Es muy mediático, en el mejor sentido de la palabra. Hay colas y colas de tres o cuatro horas de gente y que no llega a entrar [al juicio]”, sentenció Thonon.