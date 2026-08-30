Desenlace sangriento: mataron a un joven de 25 años en La Plata

Apenas quedan 48 horas para que termine agosto y La Plata volvió a quedar marcada por un crimen. Un joven de 25 años fue asesinado ayer en San Carlos luego de una violenta confrontación vecinal que, según las primeras averiguaciones policiales, habría comenzado por problemas de vieja data. Por el hecho fue aprehendido un hombre de 24 años, señalado como el presunto autor del ataque.

Fuentes oficiales le indicaron a EL DIA que la víctima fue identificada como Braian Yamil Álvarez, quien recibió varias heridas producidas con un arma blanca en distintas partes del cuerpo, principalmente en el torso y la espalda. Las lesiones fueron de tal gravedad que le provocaron la muerte.

El episodio ocurrió en inmediaciones de 139 y 35, en la localidad de San Carlos. Hasta ese lugar se trasladaron efectivos del Comando de Patrullas luego de recibir un alerta por una confrontación entre vecinos. Cuando los agentes arribaron, encontraron a Alvarez gravemente herido.

La escena permitió establecer rápidamente que no se trataba de un hecho casual. De acuerdo con las primeras líneas investigativas, entre la víctima y el sospechoso existía un conflicto previo y ambos habrían protagonizado una discusión que terminó escalando hasta un enfrentamiento físico.

En medio de esa confrontación, Álvarez recibió varias heridas de arma blanca que afectaron su torso y espalda. Pese a la asistencia recibida, el joven murió como consecuencia de las lesiones.

Los policías que llegaron al lugar lograron aprehender poco después a Alessandro Luis Medina, de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia como acusado por el homicidio.

La investigación deberá ahora determinar cómo se inició exactamente la pelea, qué ocurrió durante los momentos previos al ataque y cuál fue la mecánica de la agresión. También se buscará establecer si existieron otros participantes o testigos que puedan aportar información sobre la secuencia.

El acusado y sus antecedentes

El hombre detenido por el crimen registra antecedentes judiciales vinculados con distintos hechos de robo. Según los registros oficiales, aparece involucrado en tres causas: una de 2022 por robo, otra de 2024 también por un hecho de la misma naturaleza y una tercera iniciada en junio de 2025.

No obstante, se supo que al momento de la consulta no registraba medidas de captura activas.

Cabe mencionar que tal como informó este diario, agosto había comenzado con otro homicidio ocurrido en Villa Elvira, donde un hombre fue asesinado de una puñalada y por el hecho fue acusado su hijastro de 19 años. Ahora, casi al cierre del mes, un nuevo episodio de violencia vuelve a dejar una víctima fatal en La Plata.