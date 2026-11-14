Crisis vial en la Región: murió un motociclista tras un choque en Punta Lara

Una mujer de 41 años murió este sábado como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 27 de octubre en Punta Lara. La víctima viajaba como acompañante en una motocicleta que protagonizó una colisión con un automóvil en la zona de 116 y 5.

Según la información policial, el siniestro involucró a una Ford Ecosport roja, conducida por una mujer de 30 años, y una Bajaj CT 100 en la que circulaban dos mujeres. Como consecuencia del impacto, tanto la conductora de la moto, de 41 años, como su acompañante, de 36, fueron trasladadas por personal del SAME al Hospital Horacio Cestino.

Debido a la complejidad de las lesiones, la mujer de 41 años debió ser derivada posteriormente al Hospital Güemes de Haedo, donde permaneció internada hasta que este sábado se comunicó oficialmente su fallecimiento.

A partir de esa novedad, la causa judicial fue recaratulada como homicidio culposo y tomó intervención la UFI N° 14 de La Plata, que impartió nuevas directivas para avanzar con la investigación del accidente.