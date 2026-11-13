Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Villa Castells

Cuatro motochorros asaltaron a una mujer

Por Redacción

Un violento robo tuvo como víctima a una mujer en Villa Castells, donde fue interceptada por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos. El episodio ocurrió cuando estaba por ingresar a su casa y terminó con el robo de una mochila, con distintas pertenencias personales y una bicicleta.

Según consta en la denuncia, todo sucedió en la zona de 10 entre 502 y 503. En ese momento, dos motos de baja cilindrada, cada una con dos ocupantes, se acercaron a la mujer. Uno de los jóvenes le exigió que entregara sus pertenencias y, mientras otro de los asaltantes intervenía, le arrancaron la mochila que llevaba colgada.

Tras el asalto, los cuatro sospechosos escaparon en dirección a 10 y luego doblaron por 503 hacia 7. La víctima pidió ayuda a sus vecinos y pudo comunicarse con el 911. Si bien agentes se hicieron presentes, por el momento no se informaron detenidos por el caso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?