Cuatro motochorros asaltaron a una mujer

Un violento robo tuvo como víctima a una mujer en Villa Castells, donde fue interceptada por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos. El episodio ocurrió cuando estaba por ingresar a su casa y terminó con el robo de una mochila, con distintas pertenencias personales y una bicicleta.

Según consta en la denuncia, todo sucedió en la zona de 10 entre 502 y 503. En ese momento, dos motos de baja cilindrada, cada una con dos ocupantes, se acercaron a la mujer. Uno de los jóvenes le exigió que entregara sus pertenencias y, mientras otro de los asaltantes intervenía, le arrancaron la mochila que llevaba colgada.

Tras el asalto, los cuatro sospechosos escaparon en dirección a 10 y luego doblaron por 503 hacia 7. La víctima pidió ayuda a sus vecinos y pudo comunicarse con el 911. Si bien agentes se hicieron presentes, por el momento no se informaron detenidos por el caso.