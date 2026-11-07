“Dame la plata o te quemo”: brutal asalto a un jubilado en Villa Elvira

Un jubilado de 77 años regresaba a su casa después de retirar dinero de un banco cuando fue sorprendido por un delincuente armado que lo amenazó con dispararle y le apoyó el arma contra el pecho para robarle la billetera. El violento episodio ocurrió a plena luz del día en un sector de Villa Elvira y tuvo como víctima a un vecino que acababa de bajar del micro para completar a pie el trayecto hasta su vivienda.

Según pudo saber este diario, el asalto se produjo de tarde, a plena luz del día en la esquina de 85 y 10. Voceros confiaron que el hombre había salido de una sucursal de una entidad bancaria ubicada en 13 entre 58 y 59, y luego tomó un colectivo. Descendió en 12 y 85 y siguió caminando hacia su domicilio. Pero cuando llegó a la esquina de 85 y 10, un ladrón se le cruzó en el camino y lo encañonó.

La amenaza fue directa y brutal: “Dame la plata o te quemo”, le habría dicho el asaltante, mientras le apoyaba el arma de fuego sobre el pecho. Ante el riesgo de que cumpliera con lo que anunciaba, el hombre sacó la billetera que llevaba en el bolsillo y se la entregó. El delincuente escapó inmediatamente a pie por calle 85 en dirección a 9 y logró perderse de vista.

El caso quedó en manos de la comisaría Octava de La Plata, con jurisdicción en la zona. Por el momento, no se informó sobre detenciones y se busca establecer quién fue el responsable del asalto.

El episodio vuelve a poner bajo la lupa la inseguridad en Villa Elvira, donde los robos y las situaciones de violencia generan preocupación entre los vecinos. Esta vez, el blanco fue un hombre de edad avanzada que regresaba a su casa después de realizar una operación bancaria y terminó enfrentado a un delincuente que no dudó en amenazarlo de muerte para quedarse con su dinero.