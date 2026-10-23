De 4 a 16 años, las penas que pidieron para los imputados

Las penas solicitadas para los acusados por la muerte de Diego Maradona presentaron diferencias entre la Fiscalía y las querellas. Para Leopoldo Luque, el Ministerio Público Fiscal pidió 12 años de prisión y 10 de inhabilitación, mientras que la querella de Mario Baudry reclamó 16 años. En el caso de Nancy Forlini, la Fiscalía solicitó 10 años de cárcel y 10 de inhabilitación, y Baudry también pidió 16 años. Para la psiquiatra Agustina Cosachov, el fiscal requirió 8 años de prisión y 10 de inhabilitación, frente a los 14 años reclamados por la querella. En tanto, para el psicólogo Carlos Díaz se solicitaron 5 años de prisión y 10 de inhabilitación desde la Fiscalía, mientras que Baudry pidió 12 años. Para los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni, el Ministerio Público Fiscal reclamó 4 años de prisión y 8 de inhabilitación para cada uno; la querella pidió también 4 años de cárcel. Todo se sabrá el 22 de diciembre.

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