Una discusión entre dos personas que paseaban a sus perros terminó con un disparo al aire y una investigación policial que derivó en un allanamiento y la aprehensión de un joven de 27 años en La Plata. El episodio ocurrió el pasado 10 de noviembre en la esquina de 45 y 23, cuando, según la denuncia, una pelea entre los animales desencadenó un enfrentamiento entre sus dueños.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, tras la discusión uno de los hombres se retiró del lugar, pero regresó poco después con un arma larga y efectuó un disparo al aire. La situación fue denunciada y tomó intervención la UFI Nº 5, a cargo del fiscal Juan Menucci.

A partir de entonces, personal de la DDI La Plata realizó tareas investigativas y relevó cámaras de seguridad públicas y privadas. Las imágenes permitieron corroborar lo denunciado y establecer el domicilio al que había ingresado el sospechoso. Además, los investigadores realizaron entrevistas con vecinos y comerciantes de la zona para confirmar su identidad y lugar de residencia.

Con esos elementos, la Justicia ordenó un registro en una vivienda ubicada en 46 entre 23 y 24. Allí fue identificado el joven de 27 años, quien se encontraba solo al momento del procedimiento.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron una escopeta calibre 12/70, 15 cartuchos de ese mismo calibre, otros 21 cartuchos calibre .22 y un cargador vacío de una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

Tras el operativo, el joven quedó aprehendido en el marco de una causa por amenazas calificadas y abuso de arma. La fiscalía avaló lo actuado y dispuso que el detenido y las actuaciones sean presentados ante la Justicia durante la mañana siguiente.