Declaración informativa por la muerte de un ladrón

El fiscal penal de La Plata, Gonzalo Petit Bosnic, citó a prestar declaración informativa a la policía que resistió un robo en Barrio Aeropuerto y abatió a un ladrón de 23 años, según informaron a este diario fuentes del caso.

La diligencia no tuvo como objetivo dictar ningún procesamiento en el expediente judicial, sino simplemente volcar el relato de quien quedó en medio de la violenta escena y, con una causa de justificación como la legítima defensa, ocasionó el resultado muerte. En este suceso trágico, de Aarón Miqueas Alejandro Calace (23).

Como este diario anunció en una edición anterior, la secuencia comenzó cuando una agente policial se encontraba en un comercio de la zona junto a su pareja, quien estaba sobre una motocicleta.

En esas circunstancias, Calace habría llegado acompañado por otra mujer y ambos habrían intentado sustraer el rodado.

Siempre de acuerdo con esa versión, los presuntos asaltantes habrían extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos.

Frente a esa situación, la oficial se identificó como integrante de la fuerza, sacó su arma reglamentaria y respondió con disparos.

La reacción de la mujer policía habría provocado que los dos sospechosos emprendieran la fuga. Sin embargo, a unos 50 metros del lugar, el joven cayó gravemente herido y murió como consecuencia de las lesiones. Su cómplice consiguió escapar y por ahora no pudo ser habida.

Los voceros indicaron que la autopsia reflejó que Calace presentaba dos heridas de bala en la región dorso lumbar derecha y en región pectoral izquierda, que le ocasionaron un shock hipovolémico por una hemorragia masiva.

Los informantes aclararon que en la causa constaría un video donde presuntamente aparecería Calace efectuando disparos, material que sería clave para sostener la causal de justificación en la reacción defensiva.

El hecho ocurrió a la altura de las calles 15 y 606. El fallecido ya había estado preso y tenía un frondoso prontuario.