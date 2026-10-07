El pastor evangélico Esteban Cayetano Núñez Morel fue declarado culpable este miércoles por un jurado popular, al término del juicio desarrollado en La Plata por los abusos sexuales denunciados por dos niñas que tenían 9 y 11 años al momento de los hechos.

El debate se desarrolló durante tres jornadas ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, con la participación de doce ciudadanos que tuvieron a su cargo el análisis de la prueba y la decisión sobre la responsabilidad penal del acusado.

Núñez Morel había llegado a juicio acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal y corrupción de menores en perjuicio de las dos niñas.

Durante el inicio del proceso se produjo además un fuerte cruce entre la querella, representada por el abogado Darío Witt, de Casa María Pueblo, y el fiscal Lucas Rodríguez Domski.

La organización Casa María Pueblo acompañó a las víctimas y a su madre desde que se conoció el caso y forma parte del bloque acusador, además de brindarles patrocinio jurídico gratuito.

Durante el juicio, la querella también anticipó que solicitaría que Núñez Morel tuviera prohibido salir del país. El planteo fue fundamentado en los antecedentes del acusado respecto de sus comparecencias ante la Justicia.

Según sostuvo Casa María Pueblo, durante años el pastor se habría negado a recibir notificaciones judiciales y en 2023 la organización había solicitado que fuera declarado en rebeldía.

Ahora, tras el veredicto de culpabilidad, resta conocer la resolución correspondiente a la pena que deberá cumplir Núñez Morel.