El juicio por jurados por el asesinato de Raúl Orlando Torales, ocurrido el 22 de agosto de 2021 en las calles 16 y 83, en Altos de San Lorenzo, tuvo ayer una jornada por demás emotiva en el fuero penal de La Plata. Fue por la presentación en el recinto del hijo de la víctima, hoy de 16 años, quien, acompañado por una tía, expuso lo que pudo y, cuando la angustia se le permitió, qué significaba su padre para él, entre otras referencias.

También habló de lo que recordaba de aquella jornada trágica, donde tenía apenas 11 años, sobre todo porque era de noche.

En ese punto, expresó recordar que un grupo de personas atacó a otra, sin identificar a nadie y que después entró en shock al enterarse que el agredido era su propio padre.

Después pasaron otros testigos, que sindicaron a uno de los tres acusados por darle muerte a la víctima.

Para hoy se esperan más declaraciones, entre ellas las de los padres de Torales y del médico autopsiante, cuya exposición es clave.

Según fuentes judiciales, “el perito podrá relacionar la causal de muerte con las lesiones descriptas y, si el tenor de las lesiones pudo ser cometido por una sola persona o necesariamente necesitó del apoyo de terceros”.

“El hombre quedó con el rostro destrozado. Hay que determinar si fue por golpes de puño, de una piedra u otro objeto contundente o varias patadas”, agregaron.