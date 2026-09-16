Declaró una enfermera del penal de Magdalena

Raquel Noemí Boccardo, la enfermera del Servicio Penitenciario bonaerense detenida en el marco de la causa por las presuntas torturas y abusos sexuales denunciados en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena, declaró ante la Justicia y negó de manera categórica haber participado de los hechos que se le atribuyen.

La presentación fue realizada en las últimas horas, en el marco de una nueva etapa de las defensas de los imputados. Boccardo, asistida por el abogado Cristian González, expuso durante varias páginas su versión de lo ocurrido y cuestionó los elementos utilizados para vincularla con los hechos investigados.

Según sostuvo en su declaración, el 3 de junio de 2026 ingresó a la Unidad 51 para cumplir una guardia de Sanidad y fue convocada a la planta alta luego de que se produjera una pelea entre internas.

Su tarea, afirmó, consistió en realizar controles psicofísicos y registrar las lesiones que pudiera observar, mientras que la seguridad y custodia del sector estaban a cargo del personal penitenciario correspondiente. Uno de los episodios sobre los que se detuvo fue el relacionado con Mariana Florentin.

Boccardo relató que fue convocada para asistirla después de un incendio y que, en una segunda intervención, la encontró sobre un colchón, temblando y consciente.

Según su relato, la ayudó a tranquilizarse y a controlar la respiración, pero consideró que el cuadro observado no reunía las características de una convulsión generalizada. La enfermera también rechazó haber omitido lesiones o haber confeccionado certificados falsos.