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Fue hallado culpable de abusar de dos niñas

Definen la pena para el pastor acusado de abusos

Por Redacción

La Justicia definirá esta jornada la pena que deberá cumplir Esteban Cayetano Núñez Morel, el pastor que fue declarado culpable por un jurado popular el pasado 7 de octubre por abusar sexualmente de dos niñas. La audiencia de cesura se realizará en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata y estará a cargo del juez técnico Santiago Paolini.

Tal como informó EL DIA, en la previa, los abogados de las víctimas y sus familias, Darío Witt y Karina Fiorito, del equipo jurídico de Casa María Pueblo, adelantaron que pedirán 40 años de prisión para el acusado, a quien el jurado encontró culpable por delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y corrupción de menores, agravados por tratarse de dos niñas menores de 13 años que estaban bajo su cuidado.

De esta manera la audiencia de hoy será clave para conocer qué sanción le corresponde por los hechos. Además de la pena, la querella solicitará que cumpla la condena sin beneficios excarcelatorios, su incorporación a los registros de condenados por delitos contra la integridad sexual y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones que impliquen estar a cargo de menores.

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