Dejan sin efecto un archivo y ordenan avanzar con una investigación penal

Una investigación penal iniciada por la firma “Quilbeb Sur S.A.” fue reabierta luego de que la Fiscalía General Departamental de La Plata dejara sin efecto, el pasado 26 de agosto, el segundo archivo dispuesto en la causa. Ahora interviene una tercera fiscalía, que deberá avanzar con las medidas de prueba reclamadas.

“Quilbeb Sur S.A.”, según la presentación, fue durante unos 13 años distribuidora de una cervecería muy conocida en el mercado, pero habría sido desplazada y reemplazada por otra empresa para evitar el pago de una indemnización estimada en varios millones de dólares.

El conflicto se habría iniciado con una supuesta diferencia de stock que, de acuerdo con el planteo, habría sido utilizada para generar un incumplimiento y posteriormente interrumpir el abastecimiento.

La situación derivó en la cesación de pagos y el concurso preventivo de “Quilbeb Sur S.A.” en nuestra ciudad. Pese a una cautelar que ordenaba la entrega de mercadería, la denuncia sostiene que la medida no se cumplió y que posteriormente personas vinculadas a la cervecería ingresaron al depósito, desplazaron a la compañía y se hicieron cargo de su operatoria y bienes. También se hizo hincapié en la supuesta participación de personal policial y la privación de la libertad de un empleado.

La causa por la presunta usurpación tramita en Berazategui, mientras que en La Plata se investiga la desobediencia judicial y una posible asociación ilícita, coacción agravada y defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, dentro de la IPP PP-06-00-029680-25/00.

La investigación había sido archivada por dos fiscales, pero ambas decisiones, como se dijo, fueron posteriormente revisadas por la Fiscalía General Departamental y quedaron sin efecto.

Ahora, con la reapertura de la pesquisa, aparecen además nuevas líneas de investigación vinculadas con posibles irregularidades contables, laborales y tributarias.