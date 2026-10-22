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RINGUELET

Delincuentes atacaron de noche la planta de la VTV

Por Redacción

La planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de La Plata, ubicada en Ringuelet, fue blanco de un hecho de inseguridad. Delincuentes ingresaron al predio de 19, entre 519 y 520, y sustrajeron distintos elementos de trabajo, luego de acceder por el techo.

El hecho fue descubierto ayer, cuando las autoridades del establecimiento llegaron para iniciar la jornada y advirtieron daños en los paneles de acrílico que conforman la cubierta. Según la denuncia, los ladrones habrían utilizado ese sector para entrar al lugar.

Entre los elementos robados se encuentran tres parlantes negros que los empleados utilizan para comunicar los pasos de la verificación, un ventilador y otras herramientas de trabajo pertenecientes a la empresa.

Al revisar las cámaras de seguridad, las autoridades establecieron que el episodio habría ocurrido cerca de las 23.40 del día anterior. En las imágenes se alcanzaría a observar a un solo hombre, aunque no fue posible precisar sus características físicas ni su vestimenta. Por estas horas la investigación busca establecer quién ingresó al predio.

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