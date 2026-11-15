Delincuentes golpearon a una jubilada de 83 años en San Carlos

Un nuevo episodio de extrema violencia tuvo como víctima a una mujer de 83 años en La Plata. Delincuentes encapuchados ingresaron de madrugada a su casa, la sorprendieron mientras descansaba, la amenazaron con un cuchillo y la golpearon para reducirla. La víctima terminó con lesiones y debió recibir atención médica. Además, denunció que ya había sufrido otros dos episodios de inseguridad en el mismo domicilio.

El último ataque ocurrió alrededor de las 4 en una casa de 47 entre 139 y 140, en la zona de San Carlos. Según consta en la denuncia, la mujer escuchó ruidos provenientes del patio, similares a una explosión, y poco después advirtió que dos desconocidos habían ingresado por una ventana de una habitación ubicada en el fondo de la propiedad, luego de romper la reja de protección.

Ambos tenían el rostro cubierto y guantes. Mientras uno la sujetaba y le tapaba la boca para impedir que pidiera ayuda, el otro comenzó a revisar la vivienda y a retirar prendas de vestir. La situación se tornó todavía más dramática cuando uno de ellos intentó atarle las manos y la amenazó con un cuchillo. Al resistirse, la mujer recibió un golpe de puño en el ojo por parte del segundo ladrón.

La denunciante contó que tuvo dificultades para respirar y llegó a temer por su vida. Antes de escapar, los ladrones revisaron distintos sectores de la casa. Cuando pudo levantarse y buscar sus documentos, descubrió que le faltaban dos billeteras, dinero en efectivo, un celular y las llaves de su domicilio.

Después del asalto, logró comunicarse con una vecina, que la ayudó a contactar a su hija y dar aviso a la Policía. Posteriormente fue trasladada a una clínica, donde le constataron traumatismos y golpes, además de realizarle estudios por la lesión en el rostro.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría La Unión.