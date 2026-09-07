Demoraron a un policía por violencia de género

Un oficial de la Policía bonaerense resultó aprehendido luego de protagonizar un conflicto en Berisso. La intervención de las fuerzas de seguridad comenzó a raíz de un llamado al 911 efectuado por los frentistas de la zona, quienes reportaron una intensa discusión y un posible caso de violencia de género en una casa ubicada sobre la calle 33 entre los cruces de 128 y 129.

Una vez en el lugar, los agentes encontraron a un joven armado con un cuchillo de grandes dimensiones, con el cual intimidaba al propietario de la vivienda, un hombre de 44 años.

Ante este escenario de riesgo, el personal policial intentó calmar la tensión, pero el atacante reaccionó con hostilidad y lanzó diversos golpes de puño contra los efectivos para resistir el arresto.

El nivel de agresividad obligó a los oficiales a solicitar refuerzos. Tras la llegada de otras unidades, los agentes lograron desarmar y reducir al implicado, además de secuestrar el arma blanca.

Luego del operativo, las autoridades confirmaron que el detenido tiene 28 años y forma parte de la fuerza provincial, con destino en el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de La Matanza, donde actualmente cumple funciones administrativas y se encontraba fuera de servicio.

En el marco de las actuaciones, prestó testimonio una joven de 28 años, cadete de la Escuela Juan Vucetich y pareja del acusado. La mujer relató los momentos previos al arribo de las patrullas y ratificó las intimidaciones sufridas por el dueño de la propiedad.

Actualmente, el acusado enfrenta cargos por amenazas calificadas y resistencia a la autoridad bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de La Plata, que dispuso su libertad, aunque seguirá ligado a la pesquisa.

En paralelo a la causa penal, las autoridades derivaron las comunicaciones de rigor a los organismos de control interno para avanzar con el sumario administrativo pertinente, que podría desembocar en una sanción de desafectación preventiva y hasta una posterior exoneración.

En el barrio del incidente, se vivieron momentos de mucha tensión, porque los vecinos no sabían cómo podía terminar todo y temieron que alguien salga herido.

Afortunadamente, gracias a la intervención policial, no hubo que lamentar víctimas.