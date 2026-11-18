La agente fiscal Mónica Margarita Ferré, titular de la UFIJ Nº 1 de Dolores, fue denunciada ante la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General bonaerense por presunto incumplimiento de deberes funcionales y denegación sistemática de justicia. La presentación le cuestiona haber archivado de plano -sin ordenar una sola medida de prueba- cuatro investigaciones penales que involucran a Mario Faustino Agüero, actual autoridad de la Unidad Penal de Batán y exdirector del Penal de Magdalena, y a su esposa, Karina Ivana Salto.

El planteo fue radicado por María Teresa Díaz, parte actora en un litigio civil de desalojo por una propiedad ubicada en la calle Ramos Mejía Nº 255 de Dolores. Según la denuncia, entre junio y agosto de este año se promovieron cuatro causas contra los demandados y una testigo por falso testimonio, estafa procesal, falsificación de firma en un formulario de ARBA y defraudación al Estado -esta última vinculada a la adjudicación de una vivienda social del Plan Federal que la pareja nunca habría ocupado- pero la fiscal Ferré desestimó todas las presentaciones alegando que los conflictos debían resolverse en el fuero civil.

Además de señalar la falta de investigación frente a prueba documental pública, la denunciante advirtió una marcada parcialidad: mientras la fiscal omitió notificarle las primeras tres desestimaciones, remitió copias de oficio al Juzgado Civil Nº 1 para favorecer la defensa del penitenciario, pero guardó silencio en el cuarto expediente, cuya prueba sobre la vivienda social contradecía la postura de los ocupantes en el desalojo.