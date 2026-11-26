Una adolescente denunció ante la Justicia que comenzó a recibir información sobre la difusión en Telegram de imágenes falsas generadas mediante inteligencia artificial, en las que aparecían los rostros de ella y de dos compañeras colocados sobre cuerpos desnudos. El caso involucra a estudiantes de una escuela secundaria de La Plata, que funciona en cercanías del Parque Saavedra, y ya quedó bajo investigación judicial.

Según consta en la denuncia, el episodio comenzó el 11 de noviembre, cuando la joven recibió mensajes a través de WhatsApp desde un número telefónico de España. La persona que se comunicó con ella aseguró ser menor de edad y le manifestó que quería ayudarla, porque participaba de distintos grupos de Telegram.

De acuerdo con ese relato, un usuario estaría difundiendo fotografías de la adolescente y de dos compañeras de 17 y 18 años, utilizando herramientas de inteligencia artificial para colocar sus rostros sobre cuerpos desnudos. También se habrían utilizado imágenes que las jóvenes tenían publicadas en sus redes sociales.

El contacto le envió a la denunciante numerosas capturas de pantalla como respaldo de lo que le estaba contando. Entre ellas habría una imagen en la que aparecían los rostros de las tres jóvenes sobre cuerpos desnudos. Según explicó, esa fotografía en particular había sido compartida originalmente únicamente en un grupo de WhatsApp correspondiente a un curso de sexto año de una escuela secundaria de la zona de Parque Saavedra.

La adolescente también denunció que junto con las imágenes se habrían difundido datos personales y de contacto, entre ellos su número telefónico y su cuenta de Instagram. El intercambio con la persona que le advirtió sobre la situación se extendió hasta el 18 de noviembre.

La situación tomó otro giro cuando, pocos días después, la joven recibió mensajes desde otro número, esta vez de Argentina. El remitente le envió un audio para pedirle que lo agendara. La adolescente contó lo sucedido a su novio, quien posteriormente bloqueó el número y eliminó la conversación, por lo que no pudo aportar ese contacto.

En paralelo, comenzó a surgir otra situación dentro del ámbito escolar. La denunciante relató que una compañera le informó que un alumno del curso estaría tomando fotografías a las chicas durante los recreos cuando utilizaban shorts.

La joven aclaró expresamente que no acusó a nadie de ser quien difundía las imágenes falsas en Telegram, sino que su novio tomó represalias contra él y, a partir de ese momento, empezaron a recibir amenazas.

La víctima aportó a la investigación la exportación del chat mantenido con el número español y capturas de los mensajes recibidos.