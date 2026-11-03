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Denuncian que el barrio se convirtió en un “cementerio” de autos y motos robados en La Plata

Desde la Asamblea Vecinal de Tolosa advirtieron que en las calles de 120 a 122, entre 524 y 526, dejan vehículos sustraídos que luego son desarmados, vandalizados o incendiados

Por Redacción

Vecinos de Tolosa denunciaron que distintas calles del barrio se convirtieron en un lugar donde se abandonan autos y motos robados. Según señalaron desde la Asamblea Vecinal Tolosa, los vehículos son dejados en la zona para que “se enfríen” y luego sean utilizados en otros delitos, desarmados o incendiados.

El reclamo apunta a las calles comprendidas entre 120 y 122 y las alturas de 524, 525, 525 bis y 526. De acuerdo con el testimonio de los vecinos, también se utilizaba una plaza del barrio para dejar los vehículos, por lo que decidieron colocar postes enterrados para impedir el ingreso de autos.

Sin embargo, aseguraron que la situación se trasladó a las calles cercanas. “Ahora están poniendo los autos en todas las calles mencionadas”, expresaron.

Los vecinos también manifestaron su preocupación por el abandono de motocicletas. Según indicaron, algunas son utilizadas para circular a alta velocidad por el barrio, lo que representa un riesgo para quienes viven en la zona. Luego, afirmaron, las desarman para utilizar sus repuestos o las prenden fuego.

“ La zona se convirtió en un desarmadero-cementerio a cielo abierto de autos y motos, a toda hora”, describieron desde la asamblea.

El reclamo por la inseguridad y los incendios

En el testimonio difundido, los vecinos señalaron que en algunas ocasiones la Policía logra detener a personas que circulan con los vehículos, aunque cuestionaron que luego sean liberadas. Esa afirmación forma parte de la denuncia vecinal y no fue corroborada de manera independiente.

También manifestaron su malestar por los reiterados episodios que, según indicaron, requieren la intervención de patrulleros y bomberos.

“Los vecinos no tenemos paz con la sirena de los bomberos y patrulleros que alteran los nervios a todo el barrio por esta situación”, expresaron.

Desde la Asamblea Vecinal Tolosa reclamaron una respuesta ante el abandono de vehículos y los hechos de inseguridad que, aseguran, afectan a la zona.

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