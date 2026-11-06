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La Granja

Denuncian un salvaje ataque a dos jubilados

Por Redacción

Una pareja de vecinos de La Granja denunció haber sido víctima de un violento episodio de agresiones y amenazas por parte de varios vecinos, con quienes, según señalaron, mantienen conflictos desde hace tiempo y a quienes ya habían denunciado en otras oportunidades.

De acuerdo con la presentación, el hecho ocurrió el miércoles 28 de octubre, alrededor de las 11.30, cuando un hombre regresó a su vivienda de 146 entre 516 y 517 y encontró a su esposa tirada en el patio delantero y ensangrentada.

Según relató, la mujer le contó que había visto por una ventana a una vecina arrojando piedras contra la propiedad y profiriendo amenazas e insultos. Ante esa situación, salió al patio y, según su relato, aparecieron otros tres vecinos, quienes también comenzaron a arrojarle piedras hasta hacerla caer y luego la golpearon en distintas partes del cuerpo.

Cuando el denunciante intentó auxiliar a su esposa, siempre según su denuncia, recibió un golpe de puño en el rostro que le provocó la pérdida de varios dientes. Ambos piden seguridad.

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