Denuncian una ola de robos masivos de celulares en una fiesta dentro del estadio de Estudiantes

Durante el fin de semana, en el marco de una fiesta de Halloween denominada "La Picheo 808", celebrada bajo la platea de calle 115 del estadio de Estudiantes, decenas de jóvenes denunciaron haber sido víctimas del robo de sus teléfonos celulares y pertenencias personales. El hecho no solo generó malestar entre los asistentes, sino que además derivó en serias acusaciones contra el personal de seguridad privada del evento.

Según consta en una denuncia penal radicada en la Comisaría Novena de La Plata, a la que tuvo acceso EL DIA, los episodios delictivos se registraron cerca de las 4:50 de la madrugada en las inmediaciones de la Puerta 8. En ese lugar, víctimas e involucrados señalaron la presencia de delincuentes que actuaban bajo la modalidad de "piraña" o mediante empujones para sustraer equipos de alta gama.

De acuerdo con el testimonio brindado ante sede policial por una de las jóvenes perjudicadas, tras sufrir la sustracción de su equipo (un iPhone 15 negro), persiguió al sospechoso hasta uno de los accesos principales. Al dar aviso al personal de seguridad privada contratado para el evento, la respuesta causó indignación. "Nosotros no podemos intervenir y no podemos revisar", le habrían manifestado, permitiendo que el individuo volviera a ingresara al predio.

Asimismo, en el acta policial se detalla que sospechosos vestidos con ropa deportiva e insignias de la institución ingresaban y salían del estadio sin restricciones. Pese a que en un primer momento el personal de control comenzó a requisar a algunos de los señalados, instantes después un encargado de la seguridad privada dio una orden directa que interrumpió el procedimiento. "Listo, no revisemos más a nadie", permitiendo que el grupo se retirara del lugar.

El malestar de las familias se incrementó al comprobar la inacción policial y de los organizadores dentro y fuera del establecimiento. Varias de las víctimas lograron rastrear sus teléfonos en tiempo real mediante sistemas de geolocalización, detectando que las unidades fueron trasladadas de inmediato hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente al barrio porteño de La Boca.

Ante esta situación, damnificados y padres manifestaron su bronca en redes sociales y canales de denuncia vecinal, recriminando la falta de contención, los maltratos verbales recibidos al momento de pedir auxilio y la sospecha de complicidad o zonas liberadas en los accesos al club. La Justicia y las autoridades de la Comisaría Novena investigan el hecho mediante el relevamiento de las cámaras de seguridad del estadio y la identificación de las empresas encargadas del control.