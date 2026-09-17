Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
LA MANIOBRA QUEDÓ REGISTRADA EN PRIMER PLANO

Denunciaron el robo de un gamulán en el festejo por el Día del Abogado

El hombre señalado. Las imágenes están en poder de la Justicia / web

Por Redacción

Lo que debía ser una noche de celebración, camaradería y disfrute terminó con una situación tan insólita como inesperada. Durante la fiesta por el Día del Abogado realizada el pasado 5 de septiembre en un exclusivo salón de la Zona Norte de La Plata, un profesional sufrió el robo de su gamulán, en cuyo interior había dejado distintas pertenencias, entre ellas unas lentes de contacto especiales de elevado valor.

El episodio ocurrió mientras buena parte de los asistentes al evento se encontraba en la pista de baile. Según la denuncia a la que tuvo acceso este diario por fuentes judiciales, en medio del movimiento propio del evento, el abogado había dejado el saco en una silla, sin imaginar que minutos después desaparecería.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes, que ya se encuentran en poder de los investigadores, muestran el momento exacto en que el sospechoso, que tenía una copa en la mano y miraba repetidamente hacia todos lados, toma el gamulán y se retira del lugar, por lo que ahora se trabaja en su identificación.

Más allá del valor económico de las pertenencias, trascendió que las lentes de contacto son de difícil reposición por sus especificidades técnicas. La denuncia recayó en la UFI 9 de La Plata y ya disparó varias diligencias para intentar determinar el nombre del responsable.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?