Denunciaron el robo de un gamulán en el festejo por el Día del Abogado

Lo que debía ser una noche de celebración, camaradería y disfrute terminó con una situación tan insólita como inesperada. Durante la fiesta por el Día del Abogado realizada el pasado 5 de septiembre en un exclusivo salón de la Zona Norte de La Plata, un profesional sufrió el robo de su gamulán, en cuyo interior había dejado distintas pertenencias, entre ellas unas lentes de contacto especiales de elevado valor.

El episodio ocurrió mientras buena parte de los asistentes al evento se encontraba en la pista de baile. Según la denuncia a la que tuvo acceso este diario por fuentes judiciales, en medio del movimiento propio del evento, el abogado había dejado el saco en una silla, sin imaginar que minutos después desaparecería.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes, que ya se encuentran en poder de los investigadores, muestran el momento exacto en que el sospechoso, que tenía una copa en la mano y miraba repetidamente hacia todos lados, toma el gamulán y se retira del lugar, por lo que ahora se trabaja en su identificación.

Más allá del valor económico de las pertenencias, trascendió que las lentes de contacto son de difícil reposición por sus especificidades técnicas. La denuncia recayó en la UFI 9 de La Plata y ya disparó varias diligencias para intentar determinar el nombre del responsable.