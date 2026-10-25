Denunció estafa de $300.000 por entradas para BTS en La Plata: presos

Una mujer denunció que transfirió $300.000 por entradas para el recital de BTS en el Estadio Único de La Plata y que las personas que se las ofrecieron le dijeron que no tenían ni los tickets ni el dinero. El procedimiento se realizó en la zona de 20 y 32, en Ringuelet.

El hecho ocurrió ayer, sábado 24 de octubre, cuando personal policial que realizaba tareas de prevención fue alertado por la denunciante. Según su relato, había transferido el dinero a una mujer que, junto a un hombre, se dedicaría a la reventa de entradas para el espectáculo, que ayer brindó su último show en el país.

De acuerdo con la denuncia, ambos le manifestaron que ya no tenían el dinero ni las entradas, porque la suma había sido transferida a una tercera persona, identificada como Florencia, quien supuestamente sería la encargada de entregar los tickets.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de una mujer de 26 años y un hombre de 27, quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial de La Plata, que interviene en la causa caratulada como estafa.

Sin embargo, tras la comunicación con la fiscal Laura Romano, se convalidó el procedimiento y se dispuso la libertad de ambos en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. La investigación quedó encuadrada en la presunta estafa vinculada con la venta de entradas para el recital de BTS.