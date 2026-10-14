Golpe a banda de motochorros en La Plata: 9 detenidos, 31 celulares secuestrados y frondosos antecedentes

Un amplio despliegue policial sacudió ayer las calles de Los Hornos y otros sectores de La Plata. Las fuerzas de seguridad ejecutaron seis registros domiciliarios en el marco de una causa originada por encubrimiento y resistencia a la autoridad. A partir de tareas de inteligencia, testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad, los pesquisas lograron reunir indicios para vincular a los sospechosos con una seguidilla de ilícitos perpetrados en la Región.

El foco de la investigación recae sobre una serie de robos agravados, entre los que se destacan violentos atracos en estaciones de servicio y sustracciones de motos. Fuentes del caso indicaron que las autoridades analizan particularmente un asalto ocurrido en la sucursal de YPF emplazada en la esquina de 27 y 72, así como otro episodio delictivo registrado en el comercio de la misma firma situado en la intersección de 51 y 31.

El saldo de los operativos arrojó resultados positivos para los investigadores. Los efectivos lograron incautar una escopeta Remington calibre 12/70, la cual presentaba la culata recortada y carecía de numeración visible. A este secuestro se sumó un revólver calibre .32 de la marca Pucará, también con su número de serie suprimido, y cuatro proyectiles intactos (uno del calibre 12/70 y tres del .32).

Además de las armas de fuego, el personal policial halló 31 teléfonos celulares distribuidos en los diferentes domicilios inspeccionados. En uno de los domicilios, los agentes también confiscaron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el asalto a la estación de servicio de 27 y 72, una tarjeta de débito a nombre de un tercero, doce chips telefónicos de la empresa Personal y una moto Motomel de 110 cilindradas que presentaba su numeración adulterada.

Como resultado de los procedimientos, nueve hombres resultaron detenidos. Uno de ellos, de 29 años, enfrenta cargos por la tenencia ilegal de un arma de uso civil condicional, a raíz del hallazgo de la escopeta. Por otro lado, otro de 53 años, quedó a disposición de la Justicia por la presunta tenencia ilegal de arma de guerra, tras el secuestro del revólver y los proyectiles en el lugar donde se encontraba.

La causa, caratulada preliminarmente por encubrimiento, resistencia a la autoridad y robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, tramita bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 17 y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N.º 5 del Departamento Judicial de La Plata.