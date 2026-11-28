Un procedimiento policial en Los Hornos permitió descubrir un lugar de acopio de motocicletas robadas y recuperar distintos vehículos y autopartes. El operativo se concretó en una propiedad de 157 entre 70 y 71, luego de una investigación encabezada por efectivos de la Comisaría Cuarta de La Plata.

Según se informó, las tareas comenzaron a partir de una denuncia y permitieron identificar el inmueble, donde presuntamente se almacenaban rodados sustraídos. Con una orden del Juzgado de Garantías N° 1, realizaron un registro que arrojó resultado positivo.

En el lugar encontraron una Gilera Voge 500 DS que tenía un pedido de secuestro activo por robo, además del cuadro de una Honda Wave denunciada como hurtada y una chapa patente con otro pedido vigente.

También incautaron herramientas, llaves, tenazas, una pinza corta fierros, destornilladores, cuchillos y distintos componentes de motocicletas, entre ellos escapes, amortiguadores, un asiento, un tanque de combustible y plásticos.