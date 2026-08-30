Desbaratan una red que adulteraba trámites migratorios para médicos

Una investigación federal permitió desarticular una organización acusada de adulterar registros migratorios para favorecer la obtención irregular de residencias permanentes en Argentina. Siete personas fueron detenidas, entre ellas tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones, señalados como piezas clave de la maniobra.

La investigación comenzó en junio, luego de que desde Migraciones detectaran movimientos presuntamente apócrifos en sus registros. Con el avance de las tareas, los agentes identificaron a los trabajadores que habrían insertado ingresos falsos al país.

El mecanismo tenía como destinatarios a 101 ciudadanos colombianos, todos médicos, que buscaban radicarse en Argentina para ejercer su profesión.

Según la pesquisa, los profesionales ingresaban legalmente al país y comenzaban sus trámites de residencia. Luego regresaban a Colombia, pero dejaban sus documentos de identidad en poder de la organización.

Cuando se acercaba el vencimiento del plazo que podía hacer caducar el trámite por la ausencia del solicitante, los integrantes de la estructura habrían generado registros falsos para simular que los médicos habían regresado a Argentina.

La maniobra incluía la utilización de las cédulas de los interesados y la manipulación de imágenes biométricas. Para ello, se empleaban fotografías tomadas a terceros que se presentaban en las ventanillas de Migraciones, haciendo aparecer de manera fraudulenta al verdadero titular del trámite.

Así, los registros oficiales mostraban un supuesto ingreso al país y permitían mantener vigente la residencia aunque el médico permaneciera en Colombia.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora ordenó diez allanamientos en Floresta, Almagro, Villa Ballester, Varela, Cuartel V, Moreno y La Tablada.

Los operativos terminaron con siete detenidos y el secuestro de 14 celulares, seis notebooks, dos discos rígidos, cuatro pendrives y tres vehículos. También encontraron más de 5.000 dólares, 100 euros, dinero argentino y documentación vinculada con trámites de residencia. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.