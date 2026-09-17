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Policiales

Desbarataron dos bunkers de droga instalados en casas usurpadas en La Plata y hubo tres detenidos

(Foto: ilustrativa)

Por Redacción

Una investigación policial iniciada el pasado 13 de agosto terminó en las últimas horas con tres personas detenidas en Abasto, acusadas de integrar una estructura dedicada a la venta de drogas al menudeo. Durante los operativos, realizados en dos domicilios de la zona, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, celulares y otros elementos.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Comisaría Séptima, luego de tareas de seguimiento y vigilancia sobre dos viviendas ubicadas en 516 y 231 y 217 y 516 bis. Según la investigación, ambos inmuebles habrían sido utilizados para la comercialización de estupefacientes y se encontraban vinculados a una presunta maniobra de usurpación.

Los tres detenidos

Con aval judicial, los policías realizaron los allanamientos y detuvieron a Nicolás Lautaro Rodríguez (24), Angélica Belén Bastida Méndez (26) y Edith Fátima Espíndola (33). De acuerdo con las fuentes del caso, entre los sospechosos había dos mujeres y un hombre.

Durante los operativos se secuestraron 160 dosis de cocaína y marihuana, cinco teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, dos notebooks, una cámara con conexión wifi, cuatro paquetes de bicarbonato, 5.350 pesos en efectivo y documentación.

Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia y los tres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía N° 18 de La Plata, a cargo de Hugo Tesón. Según se informó, serán indagados en las próximas horas.

La droga incautada

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