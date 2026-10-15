Desbarataron una organización que ofrecía servicios médicos clandestinos: 37 allanamientos y detenidos en La Plata 

Una investigación por presunta asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos u honores derivó en un amplio operativo policial con 37 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluida La Plata.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Según el informe policial, la causa busca desarticular una organización que habría brindado servicios de atención domiciliaria y traslados de pacientes mediante prestaciones clandestinas.

Los operativos se desplegaron en Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, Berazategui, La Plata y CABA. El parte oficial informó nueve detenidos y otras 20 personas aprehendidas, mientras que la planificación inicial contemplaba 13 órdenes de detención.

La causa tramita bajo la intervención de la UFI N° 1, a cargo del fiscal Darío Santiago Provisionato, y del Juzgado de Garantías N° 8, a cargo del juez Adrián Marcelo Villagra, ambos del Departamento Judicial Quilmes.

Ambulancias y personas que habrían ejercido la medicina sin matrícula

De acuerdo con la investigación, iniciada en enero de este año, la organización tendría su base operativa en Florencio Varela y habría utilizado camionetas ploteadas como ambulancias, parcialmente acondicionadas para el traslado de pacientes.

Los investigadores sospechan que algunas de las personas involucradas habrían cumplido funciones de choferes, enfermeros y médicos sin contar con las habilitaciones o matrículas correspondientes.

Además, las tareas de campo y las intervenciones telefónicas habrían permitido detectar posibles maniobras engañosas para captar pacientes. Según la hipótesis investigativa, algunas de las prácticas realizadas podrían haber agravado las patologías de las personas atendidas.

La pesquisa también apunta a presuntos vínculos con una empresa radicada en Avellaneda, cuyos empleados habrían derivado servicios de atención y traslado a la organización investigada.

Qué encontraron en los allanamientos

Uno de los resultados más importantes del operativo fue el secuestro de siete ambulancias, además de teléfonos celulares, computadoras, notebooks y documentación que ahora será analizada por los investigadores.

Entre los elementos incautados figuran 22 sellos médicos, otros 65 sellos pertenecientes a distintas instituciones de salud, talonarios de recetas, formularios de evaluación médica, una copia de un título de médico cirujano y credenciales vinculadas a la actividad sanitaria.

También se encontraron estetoscopios, tensiómetros, oxímetros, glucómetros, instrumental quirúrgico, jeringas, agujas, sondas, camisolines y distintos insumos médicos.

El listado de secuestros incluye, además, recetarios vinculados a PAMI, planillas de traslados y derivaciones, listados de precios por kilómetro, documentación relacionada con prestadores de servicios médicos y formularios vinculados a empresas de atención y emergencias.

En los procedimientos también se incautaron medicamentos de distintas clases, ampollas, cremas y otros productos farmacéuticos. Todo ese material quedó a disposición de la Justicia para determinar su procedencia y posible relación con las maniobras investigadas.

La pista de las prestaciones de salud y los fondos de PAMI

Otro de los aspectos centrales de la causa es la sospecha de posibles maniobras fraudulentas vinculadas con fondos destinados a prestaciones sanitarias, entre ellos los correspondientes al PAMI.

Según el informe policial, los investigadores reunieron elementos que permitieron solicitar órdenes judiciales contra personas señaladas como presuntos cabecillas y partícipes de la organización.

Durante las tareas previas también surgieron indicios sobre la posible presencia de estupefacientes para consumo personal, armas de fuego y herramientas que podrían haber sido utilizadas para cortar automotores en algunos de los domicilios registrados.

Por el momento, las responsabilidades individuales deberán establecerse en el marco del expediente judicial. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada involucrado, identificar a todos los integrantes de la presunta organización y precisar el alcance de las maniobras denunciadas.