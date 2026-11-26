Una joven de 20 años que cumple prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N.º 8 de mujeres de Los Hornos, en La Plata, quedó bajo la lupa judicial tras ser señalada como la presunta cabecilla de una organización delictiva dedicada a cometer robos bajo la modalidad de "viudas negras". Según se desprende de la pesquisa, la acusada coordinaba las maniobras desde su lugar de encierro a través de aplicaciones de citas y redes sociales.

La imputada fue identificada como , conocida en el ambiente delictivo bajo los alias de "Bety", "Beatriz" o "Prince". De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, mientras la joven establecía el contacto virtual con las potenciales víctimas desde el penal de la Ciudad, sus cómplices en libertad concretaban los encuentros presenciales, suministraban somníferos en las bebidas y sustraían los objetos de valor.

Su víctima y posterior caída

La permanencia de Lezcano en la cárcel de Los Hornos responde a un grave hecho previo ocurrido en 2024 en el partido de Moreno. En aquella causa, la joven afronta cargos por el asesinato de Luis María Schroeder, un empresario de 72 años que fue hallado sin vida en el baño de su vivienda del barrio cerrado Terrazas del Sol tras sufrir una emboscada de características similares.

Por ese episodio —en el que ya cuenta con fecha de juicio oral— pesa sobre ella una imputación por homicidio agravado criminis causa, cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, en poblado y en banda, con suministro de estupefacientes y la participación de una menor de edad.

Su primera captura se produjo el 23 de junio de 2025 en la Villa 21-24 / Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, cuando apenas tenía 18 años. De ser hallada culpable por aquel crimen, previsto en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal, le correspondería la pena única de prisión perpetua, sanción a la que ahora podría sumarse la condena por los nuevos hechos.

La investigación tras nuevos ataques

La nueva investigación comenzó el pasado 14 de septiembre a raíz de la denuncia de un hombre de 46 años. La víctima relató que conoció por una red social a una mujer que se presentó bajo el nombre de "Camila" y pactó una cita en su domicilio de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. Al llegar a la vivienda, la sospechosa le ofreció una bebida adulterada que le provocó la pérdida inmediata del conocimiento. Al despertar, el dueño de casa descubrió que la mujer y dos hombres lo golpeaban antes de escapar con sus pertenencias.

A partir de ese testimonio, detectives de la DDI La Matanza, en conjunto con efectivos de la Policía de la Ciudad, analizaron registros fílmicos, reconstruyeron las rutas de escape, efectuaron tareas de campo e intervinieron líneas telefónicas. Estas diligencias permitieron comprobar que la célula operaba desde asentamientos de la Capital Federal bajo las órdenes directas de Lezcano.

Con el aval judicial, las fuerzas de seguridad ejecutaron seis allanamientos simultáneos: cinco en la Villa 21-24 de Barracas y uno en el pabellón de la Unidad 8 de Los Hornos, donde la líder fue notificada formalmente de su nueva imputación en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal.

Durante los operativos en territorio porteño resultaron detenidos cinco integrantes de la estructura criminal, todos de entre 18 y 23 años. Además, los agentes incautaron 31 teléfonos celulares, cinco blísteres de somníferos, tres netbooks, tres tablets, un iPad, dos cortacandados, prendas de vestir, un casco de moto y 220 pesos mexicanos. La causa, caratulada como "robo agravado en poblado y en banda", tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 11 de La Matanza.