Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Descarrilaron siete vagones de un tren de carga a metros de la bajada de la Autopista La Plata

Por Redacción

El episodio ocurrió en las vías ubicadas entre las calles 526 y 527, en el tramo comprendido entre 120 y la Autopista, a la altura del barrio La Bajadita. La formación quedó bajo custodia de Seguridad Ferroviaria.

Un tren de carga descarriló este martes en Tolosa y siete de sus vagones terminaron fuera de las vías. El episodio se registró en el sector ferroviario ubicado entre las calles 526 y 527, a la altura del barrio La Bajadita, en el tramo que se extiende desde la calle 120 hasta la Autopista.

De acuerdo con el parte policial al que accedió La Buena Info, el incidente se produjo mientras se realizaban los cortes ferroviarios para permitir el paso de la formación 6.600/118, encabezada por la locomotora 9045. Los vagones afectados transportaban rollos de láminas de acero.

En total, siete vagones descarrilaron y quedaron detenidos sobre las vías, mientras que otros 13 permanecieron en la formación. Tras el episodio, intervino personal policial, que mantuvo la custodia del tren en el lugar.

Posteriormente, el ayudante del maquinista desacopló el resto de los vagones y la locomotora, que pudieron continuar su recorrido. Los siete vagones que descarrilaron quedaron bajo custodia de Seguridad Ferroviaria.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?