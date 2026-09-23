Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
NO PERTENECE A JOHANA RAMALLO

Descartan una evidencia ósea

Archivo

Por Redacción

La Justicia Federal de La Plata determinó que los restos óseos hallados hace seis meses en la Isla Paulino, Berisso, no corresponden a Johana Ramallo, la joven platense desaparecida en 2017. La conclusión surgió luego de finalizar los estudios genéticos realizados en el marco de la investigación por su desaparición y muerte.

El resultado fue plasmado en un informe elaborado por el Laboratorio de Genética Forense del Cuerpo Médico Forense. El documento fue incorporado al expediente por el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, que además comunicó oficialmente las conclusiones a las partes.

Las pericias tenían como objetivo determinar si existía un vínculo biológico entre Marta Adelina Ramallo, madre de Johana, y los restos encontrados a mediados de marzo de este año.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?