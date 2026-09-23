Descartan una evidencia ósea

La Justicia Federal de La Plata determinó que los restos óseos hallados hace seis meses en la Isla Paulino, Berisso, no corresponden a Johana Ramallo, la joven platense desaparecida en 2017. La conclusión surgió luego de finalizar los estudios genéticos realizados en el marco de la investigación por su desaparición y muerte.

El resultado fue plasmado en un informe elaborado por el Laboratorio de Genética Forense del Cuerpo Médico Forense. El documento fue incorporado al expediente por el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, que además comunicó oficialmente las conclusiones a las partes.

Las pericias tenían como objetivo determinar si existía un vínculo biológico entre Marta Adelina Ramallo, madre de Johana, y los restos encontrados a mediados de marzo de este año.