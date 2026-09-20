Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Le pedían información y fotos suyas a la IA

Descubrieron a dos presos que planeaban asesinar a una fiscal

Por Redacción

Dos presos que permanecen alojados en cárceles bonaerenses fueron descubiertos mientras, según la investigación, planeaban atacar y asesinar a la fiscal de Boulogne María Paula Hertrig, la funcionaria que había intervenido en la causa que terminó con sus detenciones. El operativo fue realizado por la DDI de San Isidro y permitió secuestrar tres teléfonos que ahora serán peritados.

Los sospechosos fueron identificados como Martín Rettori, de 42 años, y Ariel Libertini, de 47. Ambos estaban detenidos en distintos establecimientos penitenciarios: Rettori se encontraba en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que Libertini estaba alojado en la Unidad 21 de Campana.

La investigación comenzó a profundizarse después de que se detectaran comunicaciones entre ambos. Pese a la distancia, los dos mantenían contacto y, de acuerdo con la pesquisa, hablaban sobre una posible represalia contra Hertrig. En esas conversaciones aparecieron datos personales de la fiscal, información sobre sus vehículos, su domicilio y fotografías de integrantes de su familia.

El dato que encendió las alarmas surgió del análisis de un teléfono secuestrado en la investigación que había llevado a las detenciones. Allí aparecieron mensajes y elementos que, según los investigadores, permitieron reconstruir un posible plan para atentar contra la funcionaria.

La pesquisa también detectó que se había utilizado inteligencia artificial para obtener información sobre la fiscal. En particular, el análisis forense de un teléfono habría encontrado una consulta realizada a ChatGPT en la que se solicitaba una fotografía de Hertrig. Ese elemento quedó incorporado a la investigación junto con el resto de los datos encontrados.

A partir de las nuevas evidencias, el fiscal general adjunto de San Isidro, Ferrari, impulsó los procedimientos en las unidades penitenciarias. Ahora esos dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de las comunicaciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?