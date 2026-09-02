Desesperada búsqueda de un estudiante de la facultad de Arquitectura y Urbanismo

Hay mucha desesperación por la pérdida de contacto con Mariano Martínez, de 21 años, quien salió de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y fue visto por Punta Lara. En ese contexto, en medio del temor que generó el caso, se dio intervención incluso a Prefectura para eventuales rastrillajes por el río. Sin embargo, la información de última hora apunta a que podría estar en capital federal. Ante cualquier dato, se solicita comunicarse de inmediato al 911.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes

SUSCRIBITE a esta promo especial Suscribirme