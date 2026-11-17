Una familia de La Plata radicó una denuncia por averiguación de paradero de Rocío Soledad Gómez, una enfermera de 38 años que se desempeña en el Hospital San Martín. En diálogo con este medio, una hermana de la mujer afirmó que desde hace varios días que no saben nada de ella y que podría estar bajo el poder de su pareja, quien carga con una perimetral tras una denuncia por graves hechos de violencia

"Pensamos que está con la persona que debe ser detenida por todo lo que le hizo", afirmó la hermana. Se trata de un hombre que también es empleado de ese centro médico, incluso allí también formalizaron una denuncia en su contra. "En el hospital la citaron para ver si esta semana se presentaba a trabajar", añadió.

Familiares de Rocío expusieron que ella atraviesa por una situación de suma vulnerabilidad, que en ocasiones la encontraron deambulando por la calle y con marcas de violencia en su cuerpo. Asimismo, aseguran que el denunciado se quedó con las tarjetas de débito y crédito de Rocío y que le cambió el chip del teléfono celular para mantenerla incomunicada con los familiares y sus tres hijos.

En agosto pasado, una resolución del Juzgado de Familia N°6 de La Plata impuso a la pareja de Rocío un perímetro de exclusión de 300 metros y una prohibición estricta de acercamiento, además de ordenar la entrega de un dispositivo antipánico.

Al mes siguiente, precisamente el 24 de septiembre, los progenitores de la mujer formalizaron una denuncia por violencia, seguida de una nueva presentación el 21 de octubre por averiguación de paradero, motivada por una ausencia prolongada de varios días.

Posteriormente, en una ampliación presentada el 7 de noviembre, la familia solicitó medidas urgentes de protección. En esa presentación los padres informaron que, de acuerdo con el testimonio de su hija, la pareja sería el responsable de graves episodios de violencia en su contra, al tiempo que reclamaron precisiones sobre el estado de las actuaciones policiales y judiciales. El acusado además se señalado por otros hechos de gravedad.