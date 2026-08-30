Volcó en la Ruta 2 y terminó debajo de un puente

Un grave accidente se registró en las últimas horas sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 93, cuando un Peugeot 208 despistó, volcó y terminó debajo de un puente. Como consecuencia del impacto, la conductora, una mujer de 74 años oriunda de Mar del Plata, tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de Chascomús.

El siniestro ocurrió en horas de la jornada, sobre el sentido descendente de la autovía. Por motivos que son materia de investigación, el vehículo colisionó contra la estructura de un puente, perdió el control y posteriormente despistó y volcó, hasta quedar alojado debajo de la construcción.

La violencia del accidente obligó a desplegar un importante operativo de asistencia. Al lugar arribó una ambulancia de AUBASA, cuyo personal médico atendió a la conductora y dispuso su traslado al Hospital de Chascomús para recibir atención por las lesiones sufridas.

También trabajaron efectivos del Departamento de Operaciones Zona Vial I La Plata, pertenecientes al Destacamento Vial Samborombón, junto con otros móviles afectados al operativo. Además, se aguardó la llegada de los peritos para realizar las tareas correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el despiste.

El vehículo quedó severamente dañado como consecuencia del vuelco y terminó en una posición particularmente peligrosa, debajo del puente.

Las autoridades trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad de quienes circulaban por la autovía.

Finalmente, la ruta quedó liberada y el tránsito pudo continuar con normalidad. Mientras tanto, se inició la investigación para determinar por qué la conductora perdió el control del Peugeot 208 y terminó protagonizando el accidente.