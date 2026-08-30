Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Volcó en la Ruta 2 y terminó debajo de un puente

Por Redacción

Un grave accidente se registró en las últimas horas sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 93, cuando un Peugeot 208 despistó, volcó y terminó debajo de un puente. Como consecuencia del impacto, la conductora, una mujer de 74 años oriunda de Mar del Plata, tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de Chascomús.

El siniestro ocurrió en horas de la jornada, sobre el sentido descendente de la autovía. Por motivos que son materia de investigación, el vehículo colisionó contra la estructura de un puente, perdió el control y posteriormente despistó y volcó, hasta quedar alojado debajo de la construcción.

La violencia del accidente obligó a desplegar un importante operativo de asistencia. Al lugar arribó una ambulancia de AUBASA, cuyo personal médico atendió a la conductora y dispuso su traslado al Hospital de Chascomús para recibir atención por las lesiones sufridas.

También trabajaron efectivos del Departamento de Operaciones Zona Vial I La Plata, pertenecientes al Destacamento Vial Samborombón, junto con otros móviles afectados al operativo. Además, se aguardó la llegada de los peritos para realizar las tareas correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el despiste.

El vehículo quedó severamente dañado como consecuencia del vuelco y terminó en una posición particularmente peligrosa, debajo del puente.

Las autoridades trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad de quienes circulaban por la autovía.

Finalmente, la ruta quedó liberada y el tránsito pudo continuar con normalidad. Mientras tanto, se inició la investigación para determinar por qué la conductora perdió el control del Peugeot 208 y terminó protagonizando el accidente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?