Desvalijan por cuarta vez un comercio de mascotas

El dueño de una forrajería de La Plata ya no sabe cómo defender su comercio de la inseguridad. En plena madrugada, dos delincuentes destrozaron la puerta de ingreso, revolvieron el local de punta a punta y escaparon con dinero y mercadería por un valor que supera los 700 mil pesos. No fue un episodio aislado: el comerciante denunció que ya sufrió otros ataques y hechos de vandalismo.

El último robo ocurrió en un negocio de avenida 60 entre 12 y 13. Según pudo reconstruirse, el propietario se encontraba en su casa cuando recibió una notificación en su celular por la activación de la alarma. Pero no fue esa advertencia la que le permitió conocer lo que estaba pasando, sino las imágenes de las cámaras de seguridad que tiene instaladas en el local.

Al ingresar al sistema de vigilancia, quedó perplejo al observar a dos hombres que intentaban forzar la puerta de entrada con una barreta. De inmediato llamó al 911 y salió hacia el local, al que llegó cerca de las 7.30. Allí ya había un patrullero y agentes que habían acudido tras el aviso. Los ladrones, sin embargo, ya habían escapado y dejado el negocio abierto.

El panorama que encontró fue desolador. La puerta de ingreso había sido barreteada y los cerrojos estaban rotos. En el interior, la caja registradora había terminado en el suelo y ya no tenía la gaveta donde se guarda el dinero. El resto del comercio tampoco había quedado al margen del saqueo.

“Se lo dieron vuelta”, fue la expresión que resumió el estado en el que quedó la forrajería después del paso de los asaltantes. No solo habían provocado destrozos para entrar, sino que también se tomaron el tiempo de revisar y llevarse productos que estaban a la venta.

De acuerdo con el detalle de los faltantes, los delincuentes se llevaron unos 80 mil pesos que había en la caja registradora. También sustrajeron bolsas de piedras sanitarias para gatos, valuadas en alrededor de 160 mil pesos, y camas, colchones y sillones para mascotas, por otros 500 mil pesos.

A eso se sumaron varios artículos más pequeños, entre ellos champús y cepillos para animales. En total, el perjuicio económico supera los 700 mil pesos, sin contar los daños ocasionados en la entrada del negocio.

La bronca del propietario no se limita a lo ocurrido durante la última madrugada. Según manifestó, el comercio ya fue blanco de otros episodios delictivos, una reiteración que lo dejó sin saber qué medidas tomar para protegerlo.