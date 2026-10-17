Desvalijaron la casa de una estudiante en Romero

Una estudiante de la Universidad Nacional de La Plata sufrió un robo en la vivienda que alquila en Melchor Romero, donde, según denunció, delincuentes ingresaron y se llevaron una computadora, un reloj y dinero en efectivo.

El hecho fue descubierto alrededor cuando la joven regresó al inmueble ubicado en 173 entre 523 y 524. De acuerdo a su relato, se había retirado cerca de las 17.30 y había dejado la propiedad cerrada y sin ocupantes.

Al entrar, encontró el living revuelto, con ropa y pertenencias desparramadas por el suelo. La misma situación se repetía en las habitaciones, donde advirtió el faltante de distintos objetos de valor.

La denunciante también constató daños en una ventana de la habitación y en el ventiluz del baño. La abertura del dormitorio da directamente a la vereda y habría sido uno de los puntos de ingreso de los delincuentes. La investigación buscará establecer cómo se produjo el ingreso e identificar a los responsables.