El Club Infantil Monasterio, ubicado en calle 82 entre 13 y 14 en La Plata, volvió a ser blanco de la delincuencia al sufrir su séptimo robo en lo que va de su gestión. El ataque ocurrió ayer alrededor de las 20 horas, cuando delincuentes forzaron el ingreso a las instalaciones, cortaron cables y destruyeron el lugar para sustraer una cocina, un anafe, una freidora, una bomba de agua e incluso los trofeos deportivos. “No están robando solamente cosas materiales, están golpeando el sueño de 220 chicos que encuentran acá un espacio de contención, deporte y familia”, lamentaron desde la institución tras radicar la denuncia correspondiente.

El golpe delictivo llega en un momento crítico para la comunidad barrial, ya que las familias se encontraban acondicionando el predio para celebrar el próximo 12 la fiesta de despedida de la categoría 2013. “Entraron al club y se robaron todo lo que teníamos en el buffet, hicieron un daño impresionante y se llevaron hasta las copas de los niños”, relataron con impotencia los referentes del espacio, quienes remarcaron que cada herramienta se consigue a pulmón y con el sacrificio de los vecinos.

A pesar de la reiteración de los hechos de inseguridad y las pérdidas económicas que deja este nuevo vandalismo, los responsables de la entidad aseguraron que continuarán trabajando para sostener la actividad social y deportiva en el barrio. “Duele muchísimo porque todo lo que tenemos se consigue con esfuerzo, pero no vamos a bajar los brazos. Por nuestros chicos, vamos a seguir adelante”, concluyeron en su reclamo.