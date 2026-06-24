Detenido por un embiste fatal pide salir de prisión

La defensa del único imputado por la tragedia de San Vicente, un choque fatal en donde murieron cinco personas -entre ellas dos menores de edad-, solicitó la morigeración de la detención mientras se transita el proceso judicial.

Según fuentes del caso, el abogado querellante, que representa a los familiares de las víctimas, Duilio Fontana, explicó que el acusado, Leandro Panetta, de 28 años, que circulaba a gran velocidad al momento del impacto, “se presume que también iba distraído”.

En el siniestro, sobre la ruta 6, muy cerca de La Plata, murieron Ninfa Cabañas, de 49 años; su hija Serafina Benítez Cabañas, de 31; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29; Brailin Beatriz Sanabria Benítez, de 10; y Maicol Benítez, de apenas dos meses.

Fontana reveló que, hasta el momento, “cuentan con pocos elementos de prueba, entre ellos una pericia de parte de la defensa, agregada recientemente, con una primera apreciación”, que, a juicio del letrado, resulta subjetiva.

En tanto, la audiencia de ampliación de la indagatoria se llevó adelante en la mañana de ayer, donde el abogado brindó patrocinio legal bajo la figura de particular damnificado y aseguró que hubo varias inconsistencias por parte del imputado Panetta.

Respecto a la solicitud de libertad del acusado, señaló que la defensa utilizó los argumentos de medidas excesivas y solicitó la morigeración de la detención con los alegatos de que no habría riesgo de fuga ni entorpecimiento para el trámite del proceso.

Sin embargo, la querella consideró a la medida como “muy apresurada y prematura”, ya que aún “faltan elementos probatorios muy importantes como lo es la pericia accidentológica oficial”, y sostuvo que el caso cuenta con una “curiosa velocidad en conseguir la libertad” del acusado.

En línea, Fontana explicó que en cinco días el juez de garantías Marín Rizzo se expedirá al respecto, ya que la fiscalía solicitó la prisión preventiva, motivación acompañada por la querella “sin intenciones de entorpecer la causa”.

La investigación penal está bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 Descentralizada de San Vicente, liderada por la fiscal Karina Guyot.