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De 38 y 44 años

Detuvieron a dos hombres por abuso sexual infantil

Por Redacción

Dos hombres de 38 y 44 años fueron detenidos tras dos allanamientos realizados en el marco de investigaciones por la presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Las causas se iniciaron a partir de reportes enviados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización internacional dedicada a la protección de niños y adolescentes.

Los procedimientos fueron realizados por agentes de la Policía de la Ciudad, a través de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, junto con la UFIJ N°20 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel.

El primer expediente se inició a partir de un reporte recibido en mayo. Durante un segundo operativo fueron secuestrados 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 pendrives, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos. Ambos hombres quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las maniobras bajo análisis.

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