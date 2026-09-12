Detuvieron a dos jóvenes con un revólver y una moto con la numeración suprimida

Dos jóvenes fueron aprehendidos en las últimas horas en La Plata luego de una persecución policial que comenzó en la zona de 7 y 72 y terminó en 12 y 69. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .38, una motocicleta con la numeración suprimida y distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación.

El operativo estuvo a cargo de personal del GTO de la Comisaría Novena, en el marco de un dispositivo de saturación territorial. Según informaron fuentes policiales, los agentes observaron una Honda Wave con dos ocupantes, uno de los cuales llevaba una mochila identificada como de la aplicación PedidosYa.

Al intentar identificarlos, los sospechosos hicieron caso omiso y escaparon por avenida 72 hasta tomar calle 12 en dirección a 69. Durante la fuga, a la altura de 12 entre 70 y 71, el acompañante habría arrojado un arma de fuego a la vía pública.

La persecución continuó hasta 12 y 69, donde los efectivos lograron interceptar la motocicleta y detener a sus ocupantes. En el lugar se recuperó el arma, un revólver calibre .38 marca Bagual, sin numeración, con tres municiones.

Además, durante la requisa se secuestraron dos pasamontañas, una herramienta tipo saca bujías modificada con la punta limada, un teléfono celular Samsung A15 y la mochila de PedidosYa. La motocicleta también quedó secuestrada debido a que presentaba la numeración suprimida.

Los aprehendidos fueron identificados como un joven de 19 años y un adolescente de 16, quedando la causa en manos de la UFI N°16 y la Fiscalía Juvenil, respectivamente.

Desde la investigación señalaron que el uso de una mochila de una aplicación de reparto podría formar parte de una modalidad utilizada para simular ser repartidores y evitar controles o sospechas. En ese sentido, los investigadores buscan determinar si los jóvenes podrían estar relacionados con otros episodios delictivos registrados recientemente en el casco urbano.

La causa fue caratulada como “Tenencia ilegal de arma de fuego / infracción al artículo 289 del Código Penal”.