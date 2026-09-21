Detuvieron a un entrenador de hockey acusado de abusar de ex jugadora de Las Leonas

La Policía Bonaerense detuvo en Mar del Plata a Horacio Norberto Asencio, de 59 años, un entrenador de hockey sobre césped acusado de haber cometido reiterados abusos sexuales contra una jugadora del seleccionado nacional Las Leonas cuando la víctima tenía 15 años. De acuerdo con la reconstrucción judicial, los hechos se habrían registrado en 2014 dentro de las instalaciones del Club Atlético Monte Hermoso, en el marco de la relación asimétrica que el imputado mantenía con la adolescente en su rol de director técnico.

La denuncia central fue radicada por una deportista de 27 años, quien detalló que los ataques ocurrieron en los vestuarios y zonas de duchas tanto del complejo de piletas como de la cancha de hockey del club bonaerense.

En aquel período, Asencio cumplía funciones públicas como subsecretario de Deportes del municipio de Monte Hermoso y se desempeñaba además al frente del seleccionado argentino femenino sub-18, cargo que debió abandonar tras ser señalado por la Confederación Argentina de Hockey por hostigamiento a menores.

A raíz de aquel episodio institucional, el entrenador se radicó en Mar del Plata, donde continuó vinculado a la disciplina hasta el avance formal de la investigación penal, publicó Infobae.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4, encabezada por el fiscal Diego Torres, quien en julio de 2024 requirió la intervención de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la fuerza provincial para resguardar evidencia digital y recabar testimonios.

Con los elementos reunidos a lo largo de las pesquisas, la fiscalía requirió el arresto formal y el allanamiento del domicilio del sospechoso, situado en la zona de las calles Los Puelches y Namuncurá. La medida fue avalada por el Juzgado de Garantías N°1 de Bahía Blanca, lo que derivó en el operativo policial que concretó la captura del imputado sin el secuestro de elementos de interés para la causa.

Asencio quedó alojado a la espera de su traslado al Departamento Judicial de Bahía Blanca, donde prestará declaración indagatoria ante la justicia.

En paralelo, fuentes de la investigación confirmaron que existieron otros dos antecedentes por presentaciones contra el entrenador por hechos de características similares en el mismo distrito, aunque ambas actuaciones previas quedaron sin efecto judicial tras interrumpirse su curso legal por distintos motivos formales.