Detuvieron a un hombre acusado de golpear a su esposa en Tolosa

Un hombre de 33 años fue aprehendido este sábado en Tolosa, acusado de golpear a su esposa durante una discusión en una vivienda de Barrio Nuevo.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en la zona de 517 y 117, donde personal policial acudió tras recibir un aviso radial por un conflicto de violencia de género.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a la mujer, de 30 años, quien presentaba una lesión en el rostro. Según relató, su marido le había dado un golpe de puño durante una discusión y luego se había retirado del domicilio.

Con la descripción de la vestimenta aportada por la víctima, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda y localizaron al hombre en la calle 1, entre 515 y 516. Allí lo identificaron y procedieron a su aprehensión.

El acusado fue trasladado a la comisaría sexta de Tolosa. La UFI N° 3 convalidó el procedimiento y solicitó que tanto el aprehendido como las actuaciones fueran presentados ante la Justicia durante la primera audiencia del domingo.

La causa fue caratulada como lesiones leves en contexto de violencia de género, con intervención de la UFI N° 3, el Juzgado de Garantías N° 5 y la Defensoría N° 1.