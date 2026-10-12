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Policiales

Detuvieron a un hombre por exhibiciones obscenas en Plaza Malvinas de La Plata

Por Redacción

Un hombre de 45 años fue aprehendido este domingo tras ser denunciado por realizar exhibiciones obscenas en la Plaza Malvinas (19 y 51) en La Plata.

Según fuentes policiales, el episodio ocurrió mientras una mujer de 37 años participaba de un festejo de cumpleaños en el espacio público. En esas circunstancias, advirtió que el hombre se tocaba los genitales por encima de la ropa y que luego comenzó a desvestirse hasta quedar en ropa interior.

Ante la situación, la mujer lo increpó y llamó al 911. Personal policial acudió al lugar, intervino y trasladó al sospechoso a la comisaría Cuarta, con jurisdicción en la zona de La Loma.

La causa fue caratulada como “exhibiciones obscenas” y quedó a cargo de la UFI N° 17. Según se informó, la fiscal interviniente, la doctora Di Lorenzo, avaló el procedimiento y solicitó que el hombre y las actuaciones fueran presentados este lunes por la mañana en sede judicial.

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