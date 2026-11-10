Detuvieron a un hombre tras provocar destrozos en un comercio céntrico

El episodio se registró en la intersección de las calles 4 y 56, donde funciona un autoservicio. En un llamado al 911, advirtieron sobre ruidos extraños que provenían del interior del negocio, situación que motivó un rápido despliegue de los efectivos del Comando de Patrullas.

Al arribar a la esquina mencionada, los uniformados sorprendieron a un individuo justo en el momento en que abandonaba el local. Las autoridades procedieron a su inmediata aprehensión e identificaron al sospechoso. Durante la inspección, los policías constataron daños significativos en el lateral del comercio emplazado sobre la calle 56, con una persiana forzada y un panel de vidrio destrozado.

Minutos después de la detención, el propietario del negocio, un hombre de 54 años, se presentó de forma espontánea en el lugar para evaluar los perjuicios ocasionados a su fuente de trabajo. Mientras tanto, el acusado quedó alojado en los calabozos de la Comisaría Novena.

El caso, caratulado de manera oficial como "tentativa de robo", avanza bajo la órbita de la UFI N° 5 del departamento judicial local.