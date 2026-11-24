Efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata concretaron la detención de un joven, de 19 años, acusado de sustraer una motocicleta en el barrio San Carlos.

El procedimiento se produjo en la calle luego de varios meses de tareas encubiertas para localizar al imputado, quien carecía de un domicilio fijo y acumulaba diversas causas penales por delitos contra la propiedad y las personas.

El hecho que originó el expediente judicial tuvo lugar el pasado 24 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, un vecino de 32 años denunció que dejó su motocicleta Motomel CX150 de color azul estacionada sobre la vereda, en la cuadra de calle 42 entre 140 y 141, asegurada con trabavolantes y linga. Apenas unos minutos después, al regresar al lugar, advirtió que el rodado había desaparecido.

Seguimiento por cámaras y captura en la calle

A partir de la denuncia, un grupo operativo de la DDI platense inició el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de las inmediaciones. El análisis de las filmaciones permitió observar la mecánica del robo: el autor violentó el sistema de bloqueo del manubrio y realizó un puente en los cables de ignición para poner en marcha el motor y escapar del sector.

Con el aporte de registros fílmicos adicionales que reconstruyeron su ruta de fuga y diversas declaraciones testimoniales, los detectives lograron identificar al sospechoso. Tras elevar las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal libró la orden de captura el 1 de octubre.

Debido a que el joven no poseía residencia estable, los agentes desplegaron recorridas discretas en los puntos que solía frecuentar hasta que lograron avistarlo a pie en la calle 141 entre 44 y 45. Al notar la presencia policial, el implicado intentó emprender la fuga, aunque fue alcanzado y reducido a los pocos metros.

Un amplio historial delictivo

Según los registros judiciales incorporados a la causa, el detenido de 19 años cuenta con múltiples antecedentes penales recientes en el departamento judicial platense luego de hechos ocurridos en junio del año pasado y febrero, junio y octubre de este año por robos agravados de vehículo, robos simples y amenazas.

La investigación actual se encuentra caratulada como "robo calificado" bajo la órbita de la UFI Nº 5, encabezada por el fiscal Juan Mennucci, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 2 a cargo de Eduardo Silva Pelossi. El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia y será trasladado a sede tribunalicia a primera hora de este miércoles para prestar declaración indagatoria.