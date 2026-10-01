Detuvieron a una mujer acusada de ejercer ilegalmente como psicóloga en La Plata

Una mujer de 37 años fue detenida en La Plata acusada de ejercer ilegalmente como psicóloga, atender pacientes en un consultorio propio y utilizar documentación que, según la investigación judicial, era apócrifa. La pesquisa comenzó a partir de una denuncia del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires y terminó con dos allanamientos y el secuestro de diplomas, sellos, credenciales y documentación vinculada con sus pacientes.

La causa se inició el 12 de junio pasado, cuando el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de la situación a partir de la presentación realizada por el Colegio profesional. El hecho que encendió la alerta se produjo cuando la madre de una menor presentó ante las autoridades de una institución educativa un certificado firmado por la mujer investigada. A partir de esa documentación surgieron dudas sobre sus credenciales y se inició la investigación para determinar si realmente estaba habilitada para ejercer la profesión.

Las averiguaciones posteriores establecieron que T.S.R., de 37 años, no contaba con título universitario de licenciada en Psicología y tampoco figuraba inscripta en el Registro Nacional de Profesionales de la Salud. Pese a ello, de acuerdo con la investigación, promocionaba sus servicios en redes sociales como psicóloga y ofrecía distintas modalidades de terapia. Las sesiones tenían un valor de entre 20.000 y 30.000 pesos.

Según la información incorporada a la causa, la mujer se presentaba en redes como una profesional con experiencia en niños, adolescentes y adultos. También mencionaba formación en psicología social y ofrecía terapias vinculadas con distintos enfoques, mientras que en su perfil de LinkedIn se describía como docente y especialista en adicciones, ansiedad y depresión.

Con esos elementos, la Justicia ordenó dos allanamientos que fueron realizados de manera simultánea. Uno de los procedimientos tuvo lugar en el consultorio que funcionaba en Diagonal 74, entre 20 y 21, en pleno centro de La Plata. El otro se realizó en una vivienda de Gonnet.

En el consultorio, los investigadores encontraron documentación relacionada con la atención de pacientes: hojas con informes, cuadernos y carpetas con anotaciones y dibujos, calendarios de turnos y formularios de informes psicológicos en blanco. También fueron secuestrados un diploma a nombre de la sospechosa, dos sellos con su nombre y tarjetas de presentación en las que se identificaba como especialista en psicología social.

En la vivienda de Gonnet, en tanto, los efectivos incautaron una computadora portátil y documentación con distintas anotaciones. Mientras se desarrollaban los procedimientos, la mujer se presentó en uno de los lugares allanados para conocer los motivos de la presencia policial. Allí fue identificada y quedó aprehendida. Además, los investigadores le secuestraron dos teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y una credencial de psicóloga a su nombre.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Plata.