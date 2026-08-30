El modus operandi detrás de los robos que desvelan a City Bell

La detención de un joven de 25 años acusado de haber participado en un robo a un local de indumentaria deportiva de City Bell representa un avance en una problemática que desde hace meses mantiene en vilo a comerciantes y vecinos de esa localidad de la zona norte platense. Sin embargo, lejos de disipar la preocupación, el procedimiento vuelve a poner en evidencia la escalada de hechos de inseguridad que viene golpeando a uno de los principales corredores comerciales de la ciudad.

El operativo fue realizado en las últimas horas por personal de la comisaría Décima de City Bell, en el marco de una investigación impulsada por la UFI N° 5. El procedimiento tuvo lugar en una vivienda de calle 6 entre 478 y 479, donde -según se informó- los efectivos concretaron una orden de allanamiento, secuestro y detención.

De acuerdo a lo revelado, el sospechoso quedó vinculado a un robo ocurrido el pasado 7 de agosto en un comercio de indumentaria deportiva ubicado sobre calle 13 entre 473 y 473 bis. Aquella madrugada, efectivos que recorrían la zona escucharon la activación de una alarma y al acercarse encontraron el frente del local violentado, con el vidrio de la puerta principal destruido y varias prendas esparcidas sobre la vereda.

A partir de ese episodio, el Grupo Táctico Operativo (GTO) inició una serie de tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y testimonios. Las imágenes obtenidas permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso y avanzar en su identificación.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento y detención que finalmente fue ejecutada en las últimas horas. Durante el procedimiento se incautaron prendas de vestir que serían de interés para la causa y se concretó la aprehensión del acusado. Además, los investigadores buscan determinar si tuvo participación en otros hechos similares ocurridos en la localidad durante los últimos meses.

Una zona golpeada

La noticia llega en un contexto particularmente sensible para City Bell. El local atacado había sido protagonista de reiterados hechos de inseguridad que incluso llevaron a su propietario a adoptar una decisión extrema: quedarse a dormir dentro del comercio para intentar evitar nuevos robos. La medida, que generó preocupación entre otros comerciantes de la zona, reflejaba el nivel de desesperación y cansancio frente a una ola de ataques nocturnos.

Pero el problema no se limitó a los negocios. Semanas atrás, EL DIA recorrió el sector de 13 B entre Cantilo y 472, en las inmediaciones del Hospital Italiano de City Bell, donde trabajadores de la salud, personal de limpieza y comerciantes denunciaron una sucesión de robos que incluían ataques durante los cambios de guardia.

Por eso, aunque la detención representa un paso importante para la investigación, entre vecinos y comerciantes prevalece la cautela. Entienden que la captura de un sospechoso no modifica por sí sola una realidad que se viene denunciando.

De hecho, los propios investigadores analizan si el detenido pudo haber participado en otros hechos ocurridos en City Bell, una línea de trabajo que podría resultar clave para esclarecer una serie de episodios.

Uno de los robos, bajó la puerta de un "patadón"